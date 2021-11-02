В Дубенском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Дубенском районе произошло ДТП, доказывающее, что движение на высокой скорости представляет собой опасное действие, которое в отдельных случаях приводит к трагическим последствиям.

Вечером 1 февраля на 80-м километре трассы между Саранском и Ульяновском столкнулись два грузовых автомобиля марок «МАН» и «Мерседес». Столкновение произошло в результате того, что второе транспортное средство выехало за пределы своей полосы движения. Это обстоятельство стало результатом потери контроля над управлением, спровоцированной превышением скорости, допущенным 55-летним водителем «Мерседеса».

От полученных травм гражданин, управлявший грузовиком, с которым столкнулся «Мерседес», скончался. Второй автомобилист был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф