В Мордовии сотрудники ФСИН проверили осужденных женщин с отсрочкой отбывания наказания

В Мордовии сотрудники ФСИН провели проверку в отношении осужденных женщин, которые в настоящее время находятся дома в связи с тем, что их дети не достигли 14-летнего возраста.

Во время проведения мероприятий обозначенной направленности представители ведомства изучили условия проживания гражданок указанной категории.

Кроме того, отдельное внимание было уделено действиям женщин, касающимся воспитания детей.

Помимо этого, с осужденными были проведены беседы, в ходе которых внимание было уделено необходимости соблюдения норм правового поведения в рамках закона.

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Источник: 13.fsin.gov.ru