Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

В Мордовии была предотвращена попытка доставки мобильных телефонов в исправительную колонию.

Недавно сотрудниками исправительной колонии № 12 был проведен обход внутренней запретной зоны данного учреждения. В ходе этого мероприятия был обнаружен сверток, в котором находились четыре мобильных телефона и два зарядных устройства.

Сейчас устанавливаются лица, которые причастны к попытке передачи осужденным предметов, использование которых действующими нормами отбывания наказания определено в качестве нарушения.

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Источник: 13.fsin.gov.ru