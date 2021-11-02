Житель Мордовии во время ссоры избил женщину

В посёлке Торбеево был задержан местный житель, который избил женщину.

Вчера, 2 февраля, в указанном населенном пункте местный житель 1991 года рождения применил силу в отношении 33-летней женщины. Началось всё с того, что между данными гражданами произошла словесная перепалка, спровоцированная тем, что они не смогли сойтись во мнении относительно позиций по обсуждаемому вопросу. Постепенно процесс выяснения отношений приобрел более агрессивную форму.

Мужчина избил женщину. В данном случае имело место применение методики физического воздействия в одностороннем порядке.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru