В Саранске был задержан мужчина, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который находится в розыске.

Вечером минувшей среды, 2 февраля, на улице А. Лусс представители указанного ведомства при проведении мероприятия по патрулированию городской территории обратили внимание на одного из прохожих. Стражи порядка заметили, что мужчина сильно похож на гражданина, на которого им ранее была передана ориентировка. В итоге данный прохожий был остановлен.

Правоохранители выяснили, что указанный мужчина 37-летнего возраста скрывается от полиции, будучи фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев. По этой причине гражданин был объявлен розыск. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru