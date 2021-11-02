В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже товара из магазина

В Саранске местный житель, который решил приобрести товар на безвозмездной и противозаконной основе, в скором времени понесет ответственность за свои деяния.

На днях привычный темп работы сетевого магазина, расположенного по адресу – улица А. Лусс, был нарушен происшествием, которое едва не лишило торговую точку части прибыли. Данное торговое заведение посетил гражданин 1970 года рождения. Благодаря работе камер видеонаблюдения удалось установить, что данное посещение имело преступную цель. Гражданин взял с витрины товар, спрятал его в карман куртки, после чего направился к выходу из магазина.

Реализация преступной инициативы не дошла до завершающей стадии, поскольку мужчина, который любит брать товары с витрин, но при этом не имеет желания за них платить, был остановлен охранником. Гражданина задержали сотрудники Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru