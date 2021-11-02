В Краснослободском районе в ДТП пострадал 80-летний автомобилист

В Краснослободском районе пожилой автомобилист оказался на больничной койке после ДТП.

Местом происшествия, которое не обошлось без пострадавшего, стал перекресток, расположенный на 31-м километре дороги между населенными пунктами Ельники и Старое Синдрово. Легковой автомобиль марки «Рено», которым управлял 80-летний пенсионер, врезался в грузовик марки КамАЗ. Произошло это в тот момент, когда легковушка двигалась задним ходом.

Телесные повреждения получил водитель легковушки. Пенсионер доставлялся в районную больницу.

Также читайте о том, что в Дубенском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Источник: гибдд.рф