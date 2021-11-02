В Мордовии обсудили строительство нового завода в Рузаевке

В Мордовии были обсуждены вопросы, касающиеся реализации проекта по возведению новой производственной площадки на территории Рузаевки.

Указанный комплекс вопросов был рассмотрен в ходе специального совещания, проведенного главой Мордовии Артемом Здуновым.

Стоимость рассматриваемого проекта составляет 10 млрд рублей. В данном случае речь идет о предприятии по производству кормов для домашних животных.

Предварительные сведения гласят, что на производственной площадке будет создано 500 рабочих мест.

Артем Здунов поручил главе Рузаевского района Александру Юткину в оперативном режиме провести процедуры по оформлению земельного участка для строительства предприятия.

Также читайте о том, что в Саранске стартовала вакцинация подростков от коронавируса.

Источник: e-mordovia.ru