В Мордовии обсудили строительство нового завода в Рузаевке

В Мордовии были обсуждены вопросы, касающиеся реализации проекта по возведению новой производственной площадки на территории Рузаевки.
Указанный комплекс вопросов был рассмотрен в ходе специального совещания, проведенного главой Мордовии Артемом Здуновым.
Стоимость рассматриваемого проекта составляет 10 млрд рублей. В данном случае речь идет о предприятии по производству кормов для домашних животных.
Предварительные сведения гласят, что на производственной площадке будет создано 500 рабочих мест.
Артем Здунов поручил главе Рузаевского района Александру Юткину в оперативном режиме провести процедуры по оформлению земельного участка для строительства предприятия.
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Источник: e-mordovia.ru