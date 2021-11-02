В Рузаевке появится новый парк

На территории Рузаевки в обозримом будущем появится новый парк.

Ожидается, что новая территория, предназначенная для отдыха и физической активности разных видов, будет полностью оборудована до 1 августа нынешнего года.

Рассматриваемый объект будет располагаться возле велодрома. Здесь будут иметь место футбольное поле, площадка для скейтов, а также территория, предназначенная для силовых упражнений и занятий гимнастикой.

В настоящее время реализация данного проекта находится на стадии подготовки сметной документации.

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Источник: e-mordovia.ru