Прокуратура Торбеевского района зафиксировала нарушения законодательства об охране труда

Прокуратурой Торбеевского района была проведена проверка исполнения законодательства в деятельности индивидуальных предпринимателей.

Двумя индивидуальными предпринимателями не было пройдено в установленном порядке специальное обучение по охране труда.

В связи с выявленными нарушений в Торбеевский районный суд было направлено два исковых заявления об обязательстве индивидуальных предпринимателей пройти специальное обучение по охране труда. Суд удовлетворил данные заявления.

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Источник: epp.genproc.gov.ru