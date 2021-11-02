В прошлом году в Саранске на свет появились более 3 тысяч детей

В Саранске в 2021 году родились 3124 ребенка, из них 1599 мальчиков и 1525 девочек.

Самыми популярными мужскими именами по итогам прошлого года в Саранске стали: Александр, Даниил, Артем, Марк, Егор и Михаил. Девочек чаще всего называли следующими именами: София, Ева, Есения, Полина, Мирослава и Дарья.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru