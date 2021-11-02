Уроженец Ардатовского района мошенническим путем похитил деньги у приятеля

В Мордовии уроженец Ардатовского района, который совершил мошенничество в отношении своего друга, стал фигурантом уголовного дела.

В январе текущего года 39-летний гражданин поинтересовался у своего 28-летнего приятеля, являющегося уроженцем указанного района, может ли он посредством конфиденциальных контактов со своими знакомыми помочь его жене в получении свидетельства о прохождении курса обучения в автошколе. Последний заявил о наличии нужных связей, хотя на самом деле их у него никогда не было.

В итоге 39-летний гражданин, полагаясь на честность приятеля, с которой у последнего не всё в порядке, передал ему денежные средства в сумме 15,5 тыс. рублей в качестве оплаты услуг должностных лиц по предоставлению упомянутого свидетельства на противозаконной основе. Уроженец Ардатовского района, получив деньги, потратил их на собственные нужды, не смущаясь тому, что он не просто обманул друга, но и фактически украл у него денежные средства.

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Источник: 13.мвд.рф