Жителя Зубово-Полянского района осудили за грабеж

В Зубово-Полянском районе приговор суда выслушал местный житель, обвиняемый в грабеже.

В октябре прошлого года 39-летний житель указанного района на улице встретил своего 63-летнего знакомого. Мужчины, решив не ограничиваться уличным общением, направились в дом пенсионера, где беседа проходила под звон рюмок, наполненных спиртными напитками. В определенный момент застолья из кармана владельца жилья выпали деньги. Склонность к криминальным действиям не позволила гостю спокойно и без последствий воспринять этот эпизод.

Спустя некоторое время 39-летний гражданин схватил знакомого за шею, а затем достал из его кармана денежные средства в сумме 20 тыс. рублей, после чего покинул место преступления.

Известно, что в 2020 году злоумышленник вернулся из мест лишения свободы, где оказался несколько лет назад из-за совершения кражи. В данном случае пребывание в тюрьме не поспособствовало перевоспитанию.

Суд приговорил преступника к лишению свободы. На этот раз мужчина проведет в стенах тюремной камеры два с половиной года.

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Источник: 13.мвд.рф