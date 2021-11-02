В Мордовии жителя Тулы осудили за кражу кошелька

В Мордовии суд огласил приговор в отношении жителя Тулы, обвиняемого в краже кошелька.

В начале августа прошлого года 41-летний житель Тулы зашел в магазин, расположенный на территории Зубово-Полянского района. Вышло так, что в этот момент в торговом зале никого не было. Мужчина, заметив оставленную без присмотра женскую сумочку, решил воспользоваться сложившимися обстоятельствами в преступных целях. Гражданин достал из сумочки кошелек, в котором находились 22 тыс. рублей и 1 доллар США.

Когда житель Тулы выходил из магазина, его заметила продавщица, возвращавшаяся на рабочее место. Обнаружив пропажу, женщина выбежала на улицу, где заметила, что мужчина, которого она заподозрила в краже кошелька, выходит из соседнего здания. Сообщив о случившемся полицейским, гражданка начала следовать за преступником.

В данном случае не обошлось без иронии судьбы. Житель Тулы был задержан полицейскими возле здания суда.

Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

Суд приговорил жителя Тулы к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф