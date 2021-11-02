В Саранске устанавливаются обстоятельства гибели женщины в банном комплексе

В настоящее время в Саранске сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту обнаружения трупа женщины.

В ночь на 3 февраля в банном комплексе, расположенном на территории Саранска, был обнаружен труп женщины. Известно, что тело гражданки в момент обнаружения находилось в бассейне. Результаты осмотра места происшествия свидетельствуют от том, что смерть в данном случае наступила без какого-либо внешнего воздействия насильственного характера.

Было установлено, что в момент гибели женщины рядом с ней никого не было.

Предварительная версия гибели гражданки гласит, что она скончалась по причине асфиксии, спровоцированной попаданием воды в дыхательные пути. Не исключено, что женщине стало плохо во время нахождения в воде, а выбраться из бассейна ей не удалось. Точные сведения о причине и обстоятельствах смерти гражданки станут известны позже.

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Источник: mordovia.sledcom.ru