Жительница Саранска перечислила мошенникам 135 тысяч рублей

Очередной опыт общения с мошенником, представившимся сотрудником банка, повлекший за собой потерю денег, был зафиксирован в Саранске.

В данном случае началось и закончилось всё стандартно для подобных ситуаций. Жительнице Саранска 35-летнего возраста 2 февраля позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, рассказавший от начала до конца выдуманную историю о мошенниках, существующих только в его преступной фантазии, пытающихся оформить кредит на горожанку.

Женщина, полагая, что с ней ведет беседу настоящий работник банка, который говорить только правду и ничего кроме правды, сочла целесообразным последующее совершение действий на основе его указаний. Привело это решение горожанки к тому, что она перечислила на несколько продиктованных незнакомцем банковских счетов 135 тыс. рублей. После этого общение в якобы благих целях завершилось, а женщина поняла, что действовала она вовсе не в своих интересах.

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Источник: 13.мвд.рф