Житель Зубово-Полянского района пойдет под суд по обвинению в хранении марихуаны

В Зубово-Полянском районе пристрастие к потреблению запрещенных веществ довело местного жителя до суда.

Криминальный эпизод в биографии 43-летнего жителя указанного района начался с того, что последний некоторое время назад в поле сорвал несколько кустов конопли. Данные действия мужчина совершил не в целях борьбы с наркоманией, а ради личных интересов, связанных с упомянутым пристрастием. Высушив коноплю, гражданин стал хранить её в надворных постройках, расположенных на его подворье.

В конце ноября прошлого года полицейские изъяли у данного мужчины запрещенное вещество массой 55,4 г.

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Источник: 13.мвд.рф