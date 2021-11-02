Две работницы одного из магазинов Мордовии подозреваются в присвоении денег

В Краснослободском районе сотрудницы одного из местных магазинов были привлечены к уголовной ответственности в связи с подозрением в присвоении денежных средств.

В первой половине осени прошлого года две работницы магазина, в котором продаются продукты питания и товары, относящиеся к категории бытовой химии, присвоили денежные средства. Мимо кассового аппарата данные гражданки 33- и 46-летнего возраста пронесли 97,6 тыс. рублей.

В данном случае имела место весьма простая схема действий. Продавщицы не пробивали кассовые чеки и отменяли операции, забирая выручку, полученную в результате продажи товаров, себе.

Также читайте о том, что житель Зубово-Полянского района пойдет под суд по обвинению в хранении марихуаны.

Источник: 13.мвд.рф