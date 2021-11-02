В Мордовии полицейские проверяют семьи, состоящие на учете за совершение правонарушений

В Саранске сотрудники правоохранительных органов активно проводят мероприятия по проверке семей, которые в свое время были поставлены на учет в связи с обнаружением нарушений, связанных с игнорированием правил законного взаимоотношения между гражданами на бытовом уровне.

На протяжении прошлого года правоохранителями было проведено более 4,5 тыс. проверок в отношении семей, которые так или иначе причастны к нарушениям обозначенной категории.

В рамках проведения рассматриваемой работы по итогам прошлого года было зафиксировано 93 преступления.

Кроме того, за отчетный период меры, принятые стражами порядка, позволили пресечь 627 административных правонарушений в сфере семейных отношений.

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Источник: 13.мвд.рф