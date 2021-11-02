В Старошайговском районе в ДТП пострадали два человека

В Старошайговском районе 3 февраля столкновение автомобилей стало причиной получения травм двумя мужчинами.

Местом указанного происшествия стал 155-й километр федеральной трассы М-5 «Урал». В данном случае началось всё с превышения скорости, которым грешат многие автомобилисты, но далеко не каждый из них может должным образом справиться с управлением в подобных ситуациях. Обозначенное нарушение допустил 38-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки УАЗ. После того, как данный водитель потерял контроль над управлением, машина оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем марки «Ниссан».

Телесные повреждения получили 51-летний водитель «Ниссана» и 54-летний пассажир УАЗа.

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Источник: гибдд.рф