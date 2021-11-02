В Саранске в результате ДТП пострадали женщина и ребенок

В Саранске в результате столкновения двух машин пострадали женщина и ребенок.

Днём 3 февраля на улице Старопосадской произошло столкновение двух автомобилей марок «Ниссан» и «Лада». По предварительным данным, 54-летний гражданин, находившийся за рулем первого транспортного средства, двигаясь на высокой скорости, не сумел удержать контроль над управлением, последствием чего стал выезд машины на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем марки «Лада».

Пострадала 8-летняя девочка, находившаяся в салоне «Ниссана». Медиками было принято решение о госпитализации ребенка. Кроме того, была травмирована 41-летняя пассажирка «Лады». Женщине госпитализация не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф