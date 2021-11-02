В Саранске жительницу Чувашии осудили за нападение на полицейского

В Саранске выслушала приговор суда жительница Чувашии, которая будучи пьяной, применила силу в отношении сотрудника полиции.

Вечером 9 мая прошлого года стражами порядка было получено сообщение о том, что на Советской площади произошел конфликт между несколькими гражданами. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обратили внимание на упомянутую жительницу Чувашии 32-летнего возраста, поведение которой имело признаки того, что она пребывает в состоянии опьянения. Полицейские подошли к данной гражданке, чтобы выяснить её состояние, а также узнать о конфликте.

Когда стражи порядка начали общение с женщиной, она стала проявлять агрессию крайней степени. Свое поведение позже жительница Чувашии объяснила желанием избежать административной ответственности. В конечном итоге действия гражданки в обозначенных целях спровоцировали ещё большие проблемы с законом. Женщина набросилась на одного из полицейских. Она три раза ударила стража порядка кулаком в плечо, а также нанесла один удар ногой.

Ленинский районный суд Саранска приговорил женщину к 1 году лишения свободы.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru