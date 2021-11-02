В Саранске был осужден бывший сотрудник полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий

В Саранске суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции, который был уличен в совершении действий, представляющих собой превышение должностных полномочий.

В сентябре минувшего года 24-летний гражданин, будучи в тот период времени полицейским, находясь при исполнении должностных обязанностей, избил ранее незнакомого ему мужчину. Решение о применении силы в отношении незнакомца было принято бывшим стражем порядка из-за того, что пострадавший в оскорбительной манере высказался о супруге осужденного.

В октябре минувшего года 24-летний гражданин был уволен из полиции.

Пролетарский районный суд Саранска приговорил бывшего полицейского к 4 годам лишения свободы условно.

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Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru