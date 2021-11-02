В Саранске жителя Москвы осудили за мошенничество

В Саранске был оглашен приговор суда в отношении жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве.

Несколько лет назад 39-летний житель Москвы рассказал своему знакомому из Саранска о возможности получения значительной прибыли посредством предоставления денежных средств в рамках инвестирования. В данном случае речь шла о финансовых вложениях, направленных на развитие фирмы по выпуску и продаже кондитерских изделий. Житель Москвы сообщил пострадавшему, что упомянутую компанию возглавляет его знакомый.

В итоге знакомый осужденного передал ему более 1,6 млн рублей, поверив в возможность получения прибыли. Данные денежные средства житель Москвы потратил на личные нужды, изначально не имея намерения каким-либо образом заниматься инвестиционной деятельностью.

Суд приговорил мошенника к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, преступник был оштрафован на 200 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru