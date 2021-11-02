В Саранске осудили парня, который сдал в ломбард арендованную игровую приставку

В Саранске выслушал приговор суда местный житель, который сдал в ломбард арендованную игровую приставку.

Осенью прошлого года 23-летний житель Саранска на сайте бесплатных объявлений обнаружил публикацию о предоставлении игровой приставки во временное пользование на правах аренды. Молодой человек решил использовать данную услугу в корыстных целях, связанных с получением прибыли незаконным путем. Парень взял приставку в аренду, заплатив за это 700 рублей. После этого молодой человек приступил к реализации своего преступного плана.

Житель Саранска сдал приставку в комиссионный магазин, получив за это 11 тыс. рублей. Денежные средства горожанин направил на удовлетворение личных материальных потребностей.

Решением суда горожанин был приговорен к 1 году лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф