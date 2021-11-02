Жительница Саранска стала жертвой неизвестного мошенника

Для жительницы Саранска попытка приобретения собаки обернулась потерей денежных средств.

Не так давно 21-летняя гражданка, проживающая на территории Ленинского района Саранска, на сайте бесплатных объявлений обратила внимание на публикацию о продаже собаки. Девушка, решив стать владелицей животного, вышла на связь с продавцом. Последний сообщил, что собака находится в Московской области. Затем автор объявления прислал девушке ссылку на неизвестный сайт, перейдя по которой горожанка заполнила некую анкету, указав данные своей банковской карты.

После указанных действий, совершенных девушкой, началась реализация мошеннического шаблона, направленного на похищение денег. Итогом всего произошедшего стало похищение 24 тыс. рублей с банковского счета пострадавшей. Продавец, что не вызывает ни малейшего удивления в контексте ситуации, перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф