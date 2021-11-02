Жителя Ромодановского района осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

В Ромодановском районе местный житель, который не сумел справиться с непреодолимым желанием садиться за руль в состоянии опьянения, выслушал приговор суда.

В конце осени прошлого года житель указанного района после попойки, в ходе которой он никоим образом не ограничивал себя в так называемых возлияниях, сел за руль автомобиля и отправился в путь. Мысли о возможных последствиях пьяного вождения нарушителя в тот день не посещали даже в виде смутных и едва различимых сомнений. Поездка мужчины была не слишком долгой, поскольку транспортное средство остановили сотрудники ГИБДД.

Выяснилось, что до осеннего нарушения житель Мордовии уже привлекался к ответственности по аналогичной причине.

Суд приговорил нарушителя к 10 месяцам лишения свободы условно, а также лишил его водительского удостоверения на 2 года и 10 месяцев.

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Источник: epp.genproc.gov.ru