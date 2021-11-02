Житель Мордовии пропал без вести, уехав на заработки в Москву

Житель одного из населенных пунктов Мордовии перестал выходить на связь с родственниками, отправившись на заработки в Москву.

Известно, что 18 января нынешнего года Прытков Валерий Николаевич 1971 года рождения, являющийся жителем Ардатова, уехал в Москву. Мужчина отправился на заработки. Спустя два дня гражданин перестал выходить на связь с родственниками. Последние в настоящее время не располагают сведениями о местонахождении мужчины.

Известно, что на одном из пальцев жителя Ардатова имеется татуировка, представляющая собой изображение перстня.

Все, кто владеет какими-либо сведения о текущем местонахождении пропавшего без вести гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(83431)3-11-01, 3-24-89, 38-59-00 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф