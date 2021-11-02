Жительница Саранска лишилась более 80 тысяч рублей, поверив мошенникам

В Саранске местная жительница осталась без денег, пытаясь заработать на ставках.

Некоторое время назад 34-летняя жительница Саранска проводила время, листая новостную ленту в одной из популярных социальных сетей. В определенный момент внимание горожанки привлек информационный материал рекламного характера о возможности получения прибыли с помощью ставок. Женщина решила улучшить свое материальное положение предложенным путем.

Горожанка связалась с администратором сайта, на котором можно сделать ставку.

Администратор упомянутой интернет-страницы помог женщине сделать первые ставки, которые в конечном итоге оказались проигрышными. Лишившись 5 тыс. рублей, жительница Саранска связалась с неким консультантом, обратиться к которому порекомендовал администратор.

Действуя согласно советам нового помощника в так называемом мире ставок, горожанка перечислила 23,5 тыс. рублей, после чего получила очень радостную, но, как оказалось позже, ложную, весть о выигрыше в размере 1,7 млн рублей. Финансовый консультант сообщил, что женщина сможет получить выигрыш только при условии предварительного перечисления ещё 60 тыс. рублей. Желая завладеть внушительной суммой денег, жительница Саранска выполнила это требование. После этого консультант перестал выходить на связь. Деньги горожанка так и не получила.

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Источник: 13.мвд.рф