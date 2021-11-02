Безработный житель Темниковского района подозревается в краже велосипеда

В Темниковском районе было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в краже велосипеда.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад житель указанного района 37-летнего возраста, не имеющий постоянного места работы, пришел к своему 85-летнему знакомому с просьбой, о содержании которой нет сведений. Последний проживает в частном доме, возле которого располагается принадлежащий ему гараж. В упомянутом гараже подозреваемый заметил велосипед. Хозяина подворья в этот момент на улице не было. Осознав, что сложившееся стечение обстоятельств может быть использовано в преступных целях, 37-летний гражданин украл велосипед.

Стоимость упомянутого двухколесного транспортного средства составляет 7,4 тыс. рублей.

Факт своей вины подозреваемый не оспаривает. Известно, что текущий инцидент является не первым криминальным эпизодом в биографии жителя Темниковского района.

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Источник: 13.мвд.рф