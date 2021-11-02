В Саранске прошло мероприятие «Грамотный пешеход»

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции и представителями общественности было проведено мероприятие, получившее название «Грамотный пешеход».

В рамках проведения упомянутого мероприятия воспитанники МОУ «Центр образования «Тавла» были проинформированы об алгоритме действий пешего участника дорожного движения, следование которому позволит избежать ДТП.

Отдельное внимание стражи порядка уделили необходимости использования световозвращающих элементов, без которых в темное время суток водителям крайне сложно заметить пешеходов.

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Источник: 13.мвд.рф