Житель Мордовии по ошибке выпил дезинфектор для пола

В Краснослободском районе местный житель был госпитализирован с отравлением.

Предварительные сведения о рассматриваемом происшествии гласят, что на днях 38-летний житель указанного района пришел в гараж, где обнаружил бутылку с некой жидкостью. Различив запах спиртного, мужчина употребил содержимое данной бутылки, не задаваясь вопросом о том, что же именно попало в его организм. За эту оплошность и безответственность по отношению к самому себе житель Мордовии максимально приблизился к смерти.

Оказалось, что в бутылке, с содержимым которой мужчина решил ознакомиться прямым путем, был дезинфектор для пола. Гражданин выпил стакан ядовитого вещества.

В итоге житель Мордовии, который любит пить практически всё, что попадается ему на глаза, был госпитализирован. Медикам удалось спасти гражданина.

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Источник: izvmor.ru