Житель Саранска, выбросивший котенка из окна, пойдет под суд

В Саранске жестокое обращение с животным стало причиной привлечения местного жителя к уголовной ответственности.

В конце сентября прошлого года юная жительница Саранска обнаружила в подъезде многоквартирного дома бездомного котенка. Девочка решила покормить животное. В итоге ребенок принес котенка к себе в квартиру. Пьяный отчим юной горожанки её решение, не содержащее в себе ничего противоправного, не одобрил. Мужчина, чье сознание в тот момент полностью принадлежало спиртному, выразил свое недовольство в максимальной жесткой форме, выбросив котенка из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже.

После падения животное скончалось.

Известно, что в момент преступления в квартире находилась мать ребенка, но она, по предварительным данным, не стала препятствовать действиям своего сожителя.

В скором времени житель Саранска, который не увидел никакой ценности в жизни бездомного животного, предстанет перед судом.

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Источник: epp.genproc.gov.ru