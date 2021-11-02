Заместитель прокурора Мордовии проведет личный прием граждан в Атюрьево

На следующей неделе заместитель прокурора Мордовии Кирилл Тетерин проведет личный прием граждан в населенном пункте Атюрьево.

Указанное мероприятие будет проведено во вторник, 8 февраля. Граждане смогут пообщаться с заместителем прокурора республики в период с 10:00 до 12:00. Прием пройдет в здании № 20, расположенном по адресу – улица Центральная.

В рамках общения с представителем ведомства граждане смогут сообщить о фактах нарушения их законных прав. Речь идет об игнорировании норм действующего законодательства во всех сферах жизнедеятельности.

Предварительная запись на прием осуществляется по следующим телефонным номерам: 47-55-05 или 8-(834-54)-2-21-03.

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Источник: epp.genproc.gov.ru