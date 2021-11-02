Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Ардатовского района

Полицейские разыскивают жителя Мордовии, который перестал выходить на связь с родными и близкими, отправившись на заработки в Москву.

Силькунов Евгений Александрович 1983 года рождения, являющийся жителем населенного пункта Малое Кузьмино Ардатовского района, 3 октября прошлого года уехал на заработки в Москву. Мужчина перестал выходить на связь с родственниками с 15 ноября. Известно, что в период с 15 по 25 декабря гражданин находился на Курском вокзале, откуда пытался уехать в Мордовию.

Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(83431)3-11-01, 3-24-89, 38-59-00 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф