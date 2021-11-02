Жителям Мордовии напоминают об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Судебные приставы напоминают жителям Мордовии об ужесточении ответственности за уклонение от уплаты алиментов.

С начала нынешнего года вступили в силу новые законодательные нормы, которые предусматривают более жесткий подход к нарушителям официальных положений об уплате алиментов. Отныне частичное выполнение обязательства финансового характера о предоставлении средств на содержание несовершеннолетних детей и родителей, утративших возможность осуществлять трудовую деятельность, также является поводом для привлечения к ответственности.

Ранее частичная оплата квалифицировалась в качестве обстоятельства, позволяющего избежать ответственности.

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Источник: r13.fssp.gov.ru