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Жителям Мордовии напоминают об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Жителям Мордовии напоминают об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Судебные приставы напоминают жителям Мордовии об ужесточении ответственности за уклонение от уплаты алиментов.

С начала нынешнего года вступили в силу новые законодательные нормы, которые предусматривают более жесткий подход к нарушителям официальных положений об уплате алиментов. Отныне частичное выполнение обязательства финансового характера о предоставлении средств на содержание несовершеннолетних детей и родителей, утративших возможность осуществлять трудовую деятельность, также является поводом для привлечения к ответственности.

Ранее частичная оплата квалифицировалась в качестве обстоятельства, позволяющего избежать ответственности.

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Источник: r13.fssp.gov.ru