В Рузаевском районе в ДТП пострадал 30-летний автомобилист

В Рузаевском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал 30-летний мужчина.

Утром 4 февраля на 13-м километре дороги между Рузаевкой и Саранском столкнулись два автомобиля марок ВАЗ-21099 и «Шевроле-Круз». По предварительной информации, 31-летний гражданин, находившийся за рулем первого транспортного средства, превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась со вторым автомобилем.

Пострадал 30-летний водитель «Шевроле». Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф