В Темникове автомобиль сбил 17-летнего парня

В Темникове несовершеннолетний местный житель, проигнорировавший ПДД, оказался под колёсами автомобиля.

В минувшую пятницу, 4 февраля, в указанном населенном пункте 17-летний парень решил перейти проезжую часть в месте, где нет пешеходного перехода. Закончилась данная попытка пересечения дороги тем, что юноша оказался под колёсами автомобиля марки ВАЗ-21150, которым управляла 35-летняя женщина. Произошло это на улице Интернациональной.

Пострадавший был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф