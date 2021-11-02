В Больших Березниках в результате ДТП пострадала 36-летняя женщина

В Больших Березниках женщина оказалась в больнице после столкновения двух автомобилей.

В пятницу, 4 февраля, на улице М. Горького не смогли поделить дорогу два автомобиля марок «Шевроле-Нива» и ВАЗ-21150. Столкновение транспортных средств стало результатом того, что 45-летний мужчина, управлявший первой машиной, не уступил дорогу второму автомобилю.

Пострадала 36-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина доставлялась в больницу, откуда была отпущена после оказания необходимой медицинской помощи.

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Источник: гибдд.рф