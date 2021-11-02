В Саранске автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

На территории Ленинского района Саранска автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе.

Днём 4 февраля на улице Титова произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент школьника сбил автомобиль марки ВАЗ-21124. За рулем транспортного средства находился 47-летний мужчина. Известно, что автомобилист был трезв.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф