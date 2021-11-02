В Лямбирском районе в ДТП пострадала 25-летняя девушка

В Лямбирском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадала 25-летняя девушка.

Днём 5 февраля сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение о ДТП на 4-м километре дороги между Саранском и Пензяткой. В данном случае имело место игнорирование норм о предоставлении преимущества в движении. Известно, что 37-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Лада-Веста», не уступил дорогу машине марки «Лада-Ларгус», что спровоцировало столкновение.

Пострадала 25-летняя пассажирка «Лады-Ларгус».

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Источник: гибдд.рф