В Зубово-Полянском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь 28-летнего молодого человека.

Утром 6 февраля в районе 6-го километра дороги между Зубовой Поляной и Потьмой вылетел в кювет и врезался в дерево автомобиль марки «Опель-Астра». За рулем данного транспортного средства находился 28-летний молодой человек. От полученных телесных повреждений автомобилист скончался на месте происшествия.

Предварительная версия ДТП гласит, что водитель «Опеля» в определенный момент движения потерял контроль над управлением.

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Источник: гибдд.рф