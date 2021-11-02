Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в ложном доносе

В Мордовии местный житель, обвиняемый в ложном доносе, предстанет перед судом.

В конце осени прошлого года 22-летний житель Мордовии сообщил стражам порядка о том, что он на регулярной основе получает от своего 27-летнего знакомого угрозы. Молодой человек сообщил, что знакомый ему угрожает физической расправой и вымогает деньги.

Стражи порядка выяснили, что указанная информация никоим образом не соответствует действительности. Выяснилось, что парень оклеветал знакомого, исходя из двух факторов. Во-первых, имела место личная неприязнь. Во-вторых, молодой человек не хотел отдавать деньги, которые он взял у знакомого в долг.

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Источник: 13.мвд.рф