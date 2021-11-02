Жительница Саранска во время ссоры ударила сына ножом

В Саранске предстанет перед судом местная жительница, которая ударила ножом своего сына.

В октябре прошлого года 39-летний житель Саранска пришел домой, пребывая в состоянии опьянения. Мужчина попросил у своей 58-летней женщины, готовившей обед, деньги на покупку спиртного. Последняя в ответ на это стала упрекать горожанина в его пагубном пристрастии. В итоге произошла ссора. Мужчина оттолкнул мать. Женщина ударила сына ножом, который в тот момент был у неё в руке.

Пострадавший был госпитализирован. Мужчина выжил.

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Источник: 13.мвд.рф