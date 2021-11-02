На одной из улиц Саранска парень избил женщину

В Саранске был задержан парень, который избил женщину.

Инцидент произошел на минувших выходных. На улице Веселовского парень 2003 года рождения поссорился с 36-летней женщиной. Изначально конфликт имел форму словесной перепалки. Постепенно молодой человек перешел к применению силовых методов. Парень избил женщину.

Молодого человека задержали сотрудники Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru