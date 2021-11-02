Житель Мордовии украл банковскую карту у своего знакомого

В Торбеево выслушал приговор суда местный житель, который украл банковскую карту у своего знакомого.

В ноябре прошлого года 37-летний гражданин, проживающий в указанном населенном пункте, гостил у своего знакомого. Домой мужчина ушел не с пустыми руками, но его знакомый об этом даже не догадывался. Осужденный похитил банковскую карту гражданина, у которого он гостил.

Преступник снял с карты пострадавшего более 9 тыс. рублей. В кратчайшие сроки мужчина был задержан стражами порядка.

Суд приговорил злоумышленника к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф