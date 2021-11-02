Житель Мордовии во время ссоры ударил знакомого ножом

В Мордовии был заключен под стражу местный житель, который во время ссоры ударил ножом своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 2 января нынешнего года 34-летний гражданин находился в селе Белозерье. На улице Рабочей данный мужчина вступил в конфликт со своим знакомым 38-летнего возраста. Не сумев совладать с порывом негативных эмоций, младший участник конфликта ударил оппонента ножом в область грудной клетки.

Пострадавший выжил. Второй участник конфликта в кратчайшие сроки был задержан по месту жительства.

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Источник: 13.мвд.рф