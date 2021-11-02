В Зубово-Полянском районе местных жителей осудили за хранение марихуаны

В Зубово-Полянском районе выслушали приговор суда местные жители, обвиняемые в причастности к хранению марихуаны.

В конце лета прошлого года на территории указанного района сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки ВАЗ, в салоне которого находились 38-летний житель села Каргашино и 26-летний житель села Сосновка. Последние оперативно покинули салон машины и выбросили на обочину кусты конопли, их действия были замечены стражами порядка.

Масса упомянутой конопли составила 468 г.

Суд приговорил 38-летнего сельчанина к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы. Ранее у данного гражданина уже были проблемы с законом. Житель села Сосновка был приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф