В Саранске 21-летний парень пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

Известно, что весной прошлого года 21-летний житель Саранска звонил пожилым женщинам и, представляясь юристом, сообщал последним, что их внуки устроили ДТП, а он может помочь им избежать ответственности в случае предоставления денежного вознаграждения.

Четыре пенсионерки, поверив молодому человеку, перечислили ему денежные средства. Общая сумма денег, перечисленных фигуранту уголовного дела, составила 470 тыс. рублей.

Парень был в сговоре с неустановленным лицом, с которым он делился своей преступной прибылью.

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Источник: 13.мвд.рф