В Саранске мужчина и женщина пытались похитить товары из магазина

В Саранске на минувших выходных сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в краже товаров из магазина.

На минувших выходных камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, расположенном на территории Октябрьского района города, зафиксировали, как 44-летний мужчина и 38-летняя женщина, взяв товары с витрин, попытались пройти мимо кассы. Данные граждане были остановлены работниками торгового заведения.

Мужчину и женщину задержали сотрудники Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru